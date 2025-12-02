Twee saillante plaatjes uit het vandaag gepresenteerde ADVIES (pdf) van het Nationaal Burgerberaad Klimaat (GS Dossier) u weet wel, die dubieuze gestuurde inspraakdinges zodat er later gezegd kan worden, MAAR JULLIE WILDEN DIT ZELF, BURGERTJES. Bovenste afbeelding is Nederland volgens het Burgerberaad: iemand in een rolstoel, iemand met een hoofddoek, een zwanger persoon, een boertje met pet en bretels, een opa met een stok en boelveel mensen van kleur. Onderste afbeelding zijn de 175 kunstig geselecteerde deelnemers van Het Beraad. Het lijkt het SinterklaasComité van Yerseke wel. Of een D66-congres, kan ook.

En wat kostte dat grapje van Sophie Hermans nou GeenStijl? Welnu ZES MILJOEN PLUS. Maar dan had je ook wat. Hotelovernachtingen, reiskosten, gratis eten en drinken, tolken, kinderopvang, kolfruimtes, bidruimtes en TELEFONISCHE DEELNEMERSBEGELEIDING.

De organisatie laat de borging van ’inclusiviteit en diversiteit’ verder ook vervloeien in de informatie die wordt verstrekt. Zo is de informatie niet alleen in het Nederlands, maar zijn onder andere folders en animaties over het belang van zonnepanelen, windturbines en CO2 óók vertaald naar het Turks, Arabisch en het Engels.

Verder wat Joost van JA21 zegt: "Het is dure nep-inspraak met uiteindelijk maar één doel: de belastingbetalers voorbereiden op meer klimaatuitgaven.” (Telegraaf)

Oh, en die adviezen? Minder vliegen, minder voedsel weggooien, vaker spullen repareren, vaker fietsen en alle ministers in één gebouw (verworpen) GAAP (pdf).