achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

NPO: "Golfstroom kantelt. Iedereen deaud"

BOE

Even lachen mensen, in deze treurige tijden zonder landsbestuur en dure boodschappen. We gaan er weer eens allemaal aan. Want "wetenschappers" hebben weer wat "modellen" gemodelleerd, en het ziet er niet best uit allemaal. De Golfstroom is aan het kantelen en rond het jaar 2060 zijn we de sjaak, maar hebben we wel weer een Elfstedentocht. Zin in de toekomst. Hartelijke groetjes, mede namens een klimaatwetenschapper met de naam Drijfhout.

Tags: klimaat, modellen, golfstroom
@Pritt Stift | 26-08-25 | 12:30 | 250 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

MANNEN zijn KAMPIOEN KLIMAATVERANDERING dankzij VLEES en AUTORIJDEN

Manneeeeen heeeeuj (beeld: echte mannelijke mannenmannen die genieten van mannenmaaltijd)

@Zorro | 14-05-25 | 19:00 | 176 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.