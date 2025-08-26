NPO: "Golfstroom kantelt. Iedereen deaud"
BOE
Even lachen mensen, in deze treurige tijden zonder landsbestuur en dure boodschappen. We gaan er weer eens allemaal aan. Want "wetenschappers" hebben weer wat "modellen" gemodelleerd, en het ziet er niet best uit allemaal. De Golfstroom is aan het kantelen en rond het jaar 2060 zijn we de sjaak, maar hebben we wel weer een Elfstedentocht. Zin in de toekomst. Hartelijke groetjes, mede namens een klimaatwetenschapper met de naam Drijfhout.
Reaguursels
