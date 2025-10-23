achtergrond

HUU STORM EERDER

Co de Oranje DES DOODS komt eerder in je broekje +++ WINDKRACHT 10 MOGELIJK

Makkers wild geraas staken, neem afscheid van oma en ga NIET de weg op. KNMI: "Storm Benjamin komt iets eerder ons land in dan gisteren verwacht. Dat betekent dat de code oranje iets is vervroegd. In Zeeland geldt de waarschuwing voor extreem weer nu vanaf 14 uur, in Zuid-Holland om 15 uur, in Noord-Holland en het IJsselmeergebied om 18 uur en de Wadden(eilanden) om 20 uur." Net als in 1953 geven we Zeeland als eerste terug aan de zee. Daarna volgt Rotterdam zoals in 1916, daarna Amsterdam zoals in 1960, daarna de Wadden zoals in 1825 en misschien ook nog wel Midden-Nederland zoals in 1855 en Noord-Nederland zoals in 1675. En dan kunt u morgenvroeg uw tuinmeubilair bijeen rapen, zoals ieder jaar. Hou je veilig zo lang als ik leef!

24-10-2025

Tags: storm, wind, woei
@Mosterd | 23-10-25 | 08:35 | 176 reacties

