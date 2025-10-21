achtergrond

OEI. EEN RAPID CYCLOGENESE TORNADO

Donderdag. DES DOODS.

Iedereen paniek! Ziet u die stijloos magenta-roze cirkel links van het midden? Dat zijn wij niet. DAT BENT U DONDERDAG. Er komt boelveel wind en regen onze kant op. Slagregens en windstoten van 120 km/h. Gisteren al minitornado in Friesland en een megatornado in Parijs. En nu is er een venijnige KANAALRAT in de maak. Rapid Cyclogenese = omgevallen tuinstoelen en erger. En dan wordt het opeens heel eng en windstil, en dan zitten we in Het Oog van de Cycloon. En daarna is het klaar. Sterkte.

21-10-25

