OEI. EEN RAPID CYCLOGENESE TORNADO
Donderdag. DES DOODS.
Iedereen paniek! Ziet u die stijloos magenta-roze cirkel links van het midden? Dat zijn wij niet. DAT BENT U DONDERDAG. Er komt boelveel wind en regen onze kant op. Slagregens en windstoten van 120 km/h. Gisteren al minitornado in Friesland en een megatornado in Parijs. En nu is er een venijnige KANAALRAT in de maak. Rapid Cyclogenese = omgevallen tuinstoelen en erger. En dan wordt het opeens heel eng en windstil, en dan zitten we in Het Oog van de Cycloon. En daarna is het klaar. Sterkte.
Meerdere weermodellen komen met een #storm op de proppen voor #donderdag. Via het Kanaal kan een lagedrukgebied zich snel gaan uitdiepen (Rapid Cyclogenese) waardoor er op de Noordzee windstoten van ruim 120 km/u mogelijk zijn. In België, Nederland en Luxemburg komt er eveneens… pic.twitter.com/J0ghS9P61G— NoodweerBenelux (@NoodweerBenelux) October 21, 2025
Icon schetst de cycloon pal boven het land donderdag. Dan weinig of geen wind en deels droog zelfs! pic.twitter.com/4CDthUFiSS— Marc Putto weerkundig strateeg / mediameteoroloog (@Weerprimeur) October 21, 2025
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Ontspanning. Stephen Miller in het DUITS
de taal van het gewogen midden
Riemen vast! STORM!
Het dondert en het bliksemt en het regent meters (bier)
ONWEER DES DOODS MET HAGELSTENEN DES DOODS INCOMING
"Door blikseminslag, wateroverlast, het omwaaien van voorwerpen en bomen en grote hagelstenen kan er schade en overlast ontstaan"
LIVE Code Oranje - Storm Louis teistert Holland
Kijk uit! Een low topped super cell in een smalle knijpzone
Storm HENK uitzitten in Het StamCafé
waterlabel in je ORANJE broekje
Het water komt! De Maeslantkering sluit de poorten
Onze oude vijand is terug
Volgende week: GIGANTISCHE STORM
Vrijdag 22 december. Grondwet knakt als luciferhoutje!
STORM DES DOODS BLOG! Alle hens aan dek, windstoten van 207 km/h in Frankrijk
Zullen we gewoon eens gaan STORMBLOGGEN dan