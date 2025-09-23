achtergrond

Ontspanning. Stephen Miller in het DUITS

de taal van het gewogen midden

Stephen Miller, na Bobby Fischer de enige jood die uiterst rechts gedoogt. Millers voordracht op Charlie Kirks begrafenis was vintage Miller, maar zoals alles van waarde is het beter in het Duits. Goebbels' gehele toespraak 'Der Sturm bricht los' overigens hier in het Engels om de linguïstische balans te waarborgen.

Een genre-klassieker

Tags: Stephen Miller, Duits, storm
@Spartacus | 23-09-25 | 20:00 | 116 reacties

Stamcafé

