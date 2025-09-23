Ontspanning. Stephen Miller in het DUITS
de taal van het gewogen midden
Stephen Miller in German. https://t.co/2SLht0xa8j pic.twitter.com/Vcx7s0tHr8— Honest broker / 誠實經紀人 (@JeroenvanH) September 22, 2025
Stephen Miller, na Bobby Fischer de enige jood die uiterst rechts gedoogt. Millers voordracht op Charlie Kirks begrafenis was vintage Miller, maar zoals alles van waarde is het beter in het Duits. Goebbels' gehele toespraak 'Der Sturm bricht los' overigens hier in het Engels om de linguïstische balans te waarborgen.
It’s so cool the way people are rallying in anger around Erika Kirk. Somebody should write a song called “Erika” that soldiers could sing while they march and drill.— Big Serge ☦️🇺🇸🇷🇺 (@witte_sergei) September 22, 2025
Een genre-klassieker
