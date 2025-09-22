Naast de boven- en onderstaande sleutelmomenten gebeurde er heus meer. Trump en Elon herenigden na talloze conflicten over de Epstein Files en monetair beleid, en er lijkt een aanzet tot verzoening te zijn gemaakt; zowel Elon als het Witte Huis-account plaatsen foto's van het tweetal met de tekst "For Charlie". Zie video van hun hereniging met de waarschijnlijke tekst door een liplezer na de breek. Ook opmerkelijk: tijdens zijn begrafenistoespraak zei Trump dat hij morgen (vandaag) "een antwoord op autisme aan zal kondigen. Hoe het gebeurt, zodat we het niet meer laten gebeuren." Afijn, veel meer beeld inclusief Trumps en Erika's volledige toespraken, na de breek.