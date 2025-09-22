Terugkijken. Erika Kirk vergeeft moordenaar Charlie, Trump wil "in tegenstelling tot Charlie niet het beste voor zijn tegenstanders, ik haat ze"
De opmerkelijkste toespraken en gebeurtenissen van de begrafenis gisteren
"That's where I disagree with Charlie, I hate my opponents, and I don't want the best for them"
Naast de boven- en onderstaande sleutelmomenten gebeurde er heus meer. Trump en Elon herenigden na talloze conflicten over de Epstein Files en monetair beleid, en er lijkt een aanzet tot verzoening te zijn gemaakt; zowel Elon als het Witte Huis-account plaatsen foto's van het tweetal met de tekst "For Charlie". Zie video van hun hereniging met de waarschijnlijke tekst door een liplezer na de breek. Ook opmerkelijk: tijdens zijn begrafenistoespraak zei Trump dat hij morgen (vandaag) "een antwoord op autisme aan zal kondigen. Hoe het gebeurt, zodat we het niet meer laten gebeuren." Afijn, veel meer beeld inclusief Trumps en Erika's volledige toespraken, na de breek.
Erika vergeeft moordenaar Tyler Robinson
Hereniging Trump en Elon
A lip reader has revealed details of the short exchange between President Trump and Elon Musk at Charlie Kirk’s memorial service.— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) September 22, 2025
Trump greeted Musk with a casual, “How are you doing?” before adding, “So Elon, I’ve heard you wanted to chat.”
He then leaned in with a suggestion:… pic.twitter.com/pGGECLKxMx
POTUS x @ElonMusk— The White House (@WhiteHouse) September 22, 2025
For Charlie. pic.twitter.com/Inaf8X81Gy
For Charlie pic.twitter.com/8092jIt319— Elon Musk (@elonmusk) September 21, 2025
🚨EXCLUSIVE: President Trump on Elon Musk today:— DogeDesigner (@cb_doge) September 22, 2025
"Elon came over and said hello. I thought it was nice he came up and had a little conversation. We had a very good relationship. But it was nice that he came down." pic.twitter.com/JDOe6a5DTH
zit iets in
Imagine telling someone a month ago that Trump was gonna announce the cure to autism at Charlie Kirk’s funeral https://t.co/zuZ1gRt3os— PointlessHub (@HubPointless) September 21, 2025
Donald en Erika's beide volledige bijdragen
sfeerbeheer
Trump does a funny little dance alongside Charlie Kirk's bereaved widow pic.twitter.com/AQPfEV3ZLV— Michael Tracey (@mtracey) September 21, 2025
