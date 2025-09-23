Buckle up. Ónze Dick Schoof influencete iedereen weer helemaal de moeder bij zijn bezoek aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, maar wat die circusdirecteur (die onze eigen clowns niet eens in het gareel kan houden) allemaal van de wereldpolitiek vindt is natuurlijk extreem oninteressant. Het draaide in New York om één man en Donnie zat er extreem lekker in: van het zaniken over de mislukte verbouwing van het VN-gebouw (voor minder geld had hij wél marmeren vloeren aangelegd), het gigantisch ophemelen van zichzelf ('In seven months, I have ended seven unendable wars'), kritiek op China en India (financiers van de Oekraïne-oorlog) tot aan het affakkelen van werkelijk iedereen, maar vooral van de VN (doet niks en presteert niks) en van Europa.

Want Europa gaat naar de hel, voornamelijk door de 'green energy scam' (over Duitsland: 'Germany was being led down a very sick path, both on immigration by the way and on energy. They were going green, and they were going bankrupt') en ongebreidelde immigratie (over Londen: 'London has a terrible mayor. It has changed so much. They want Sharia Law'). Over Gaza zei Trump dan weer vrij weinig, behalve dat Hamas de gijzelaars nu maar eens moet vrijlaten, en Rusland kwam eigenlijk pas aan bod ná zijn speech, tijdens een bilaterale ontmoeting met Zelensky: volgens Trump moet de NAVO de Russische vliegtuigen in NAVO-luchtruim maar gewoon neerhalen. Enfin, kijk helemaal terug, een deel is ontegenzeggelijk waar en van een ander deel klopt natuurlijk weinig, maar ga er lekker voor zitten, glas pils & bakkie chips erbij. Zeg Almachtige Donald, waarom lukt het jou wél om wereldproblemen op te lossen? "I’m really good at this stuff. Your countries are going to hell." Krankzinnig veel kijkplezier!

Update 21:10 - En nu in een nieuwe post op de sociale media: "I think Ukraine, with the support of the European Union, is in a position to fight and WIN all of Ukraine back in its original form. With time, patience, and the financial support of Europe, and, in particular, NATO, the original Borders from where this War started, is very much an option." Zo hee.