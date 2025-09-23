MUST SEE TERUGKIJK. Donald Trump bij de VN, over massa-immigratie in Europa, 'green energy scam' en nog veel meer
Okee waar te beginnen
Buckle up. Ónze Dick Schoof influencete iedereen weer helemaal de moeder bij zijn bezoek aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, maar wat die circusdirecteur (die onze eigen clowns niet eens in het gareel kan houden) allemaal van de wereldpolitiek vindt is natuurlijk extreem oninteressant. Het draaide in New York om één man en Donnie zat er extreem lekker in: van het zaniken over de mislukte verbouwing van het VN-gebouw (voor minder geld had hij wél marmeren vloeren aangelegd), het gigantisch ophemelen van zichzelf ('In seven months, I have ended seven unendable wars'), kritiek op China en India (financiers van de Oekraïne-oorlog) tot aan het affakkelen van werkelijk iedereen, maar vooral van de VN (doet niks en presteert niks) en van Europa.
Want Europa gaat naar de hel, voornamelijk door de 'green energy scam' (over Duitsland: 'Germany was being led down a very sick path, both on immigration by the way and on energy. They were going green, and they were going bankrupt') en ongebreidelde immigratie (over Londen: 'London has a terrible mayor. It has changed so much. They want Sharia Law'). Over Gaza zei Trump dan weer vrij weinig, behalve dat Hamas de gijzelaars nu maar eens moet vrijlaten, en Rusland kwam eigenlijk pas aan bod ná zijn speech, tijdens een bilaterale ontmoeting met Zelensky: volgens Trump moet de NAVO de Russische vliegtuigen in NAVO-luchtruim maar gewoon neerhalen. Enfin, kijk helemaal terug, een deel is ontegenzeggelijk waar en van een ander deel klopt natuurlijk weinig, maar ga er lekker voor zitten, glas pils & bakkie chips erbij. Zeg Almachtige Donald, waarom lukt het jou wél om wereldproblemen op te lossen? "I’m really good at this stuff. Your countries are going to hell." Krankzinnig veel kijkplezier!
Update 21:10 - En nu in een nieuwe post op de sociale media: "I think Ukraine, with the support of the European Union, is in a position to fight and WIN all of Ukraine back in its original form. With time, patience, and the financial support of Europe, and, in particular, NATO, the original Borders from where this War started, is very much an option." Zo hee.
September 23, 2025
Over immigratie in Europa
Wow.— Geiger Capital (@Geiger_Capital) September 23, 2025
Trump calls out Europe at the UN for allowing unrestricted mass immigration:
“Europe is in serious trouble. You are destroying your countries! Illegal aliens are pouring into Europe. It’s not sustainable.”pic.twitter.com/WBmo1gMQmg
"It's time to end the failed experiment of open borders. You have to end it now."
TRUMP: "It's time to end the failed experiment of open borders. You have to end it now."— Fox News (@FoxNews) September 23, 2025
"I'm really good at this stuff. Your countries are going to hell." pic.twitter.com/t508IOi257
Over de VN
TRUMP: "What is the purpose of the United Nations?"— Fox News (@FoxNews) September 23, 2025
"It has such tremendous, tremendous potential, but it's not even coming close to living up to that potential."
"All they seem to do is write a really strongly worded letter — and then never follow that letter up."
"Empty… pic.twitter.com/seTUtRDUV7
'I have ended seven wars'
TRUMP: "I ended seven wars ... I never even received a phone call from the United Nations offering to help..."— Fox News (@FoxNews) September 23, 2025
"These are the two things I got from the United Nations: a bad escalator and a bad teleprompter. Thank you very much." pic.twitter.com/3SeYZVwmiY
Over de 'green energy scam' in Europa
President Trump to Europe: "If you don't get away from the green energy scam, your country is going to fail. If you don't stop people that you've never seen before, that you have nothing in common with, your country is going to fail... You are destroying your heritage." pic.twitter.com/6sBvSy0lMy— Greg Price (@greg_price11) September 23, 2025
