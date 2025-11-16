HOERA het is vandaag de dag dat bepaalde columnisten van de Volkskrant en bepaalde opiniemakers van De Telegraaf hand in hand onder een regenboog staan, vrolijk keuvelend dat heus niet alles wat Rob Jetten aanraakt verandert in bloemetjes en heus niet alles wat Geert Wilders doet meteen racistisch of fascistisch is. Er is dialoog en wederzijds respect, er blijkt begrip en stiekem ook bewondering. De een drinkt kindercola en de ander drinkt Grolsch Kanon, maar als ze drankjes uitwisselen vinden ze elkaars drankje ook gewoon heel lekker, nou ja! Ze hebben elkaars boeken gelezen, kijken naar dezelfde films, hebben godbetert dezelfde voorkeuren in de slaapkamer en aan het einde van het liedje blijken ze dezelfde moeder te hebben, en godverdomme ook dezelfde vader. HET ZIJN BROERS! En zo brengt de Internationale Dag van de Verdraagzaamheid mensen bij elkaar. Ga maar eens in een park op een bankje met die dakloze ouwehoeren, misschien heeft-ie wel een mooi verhaal i.p.v. dat u denkt dat-ie stinkt. Ga eens naar uw islamitische buurman, we hebben gelezen dat hij lekkere koekjes bakt. Uw buurvrouw bij wie 1x per week op maandag als haar man naar het werk is de loodgieter op bezoek komt heeft daar waarschijnlijk heel goede redenen voor. Nu moet u verdraagzaamheid misschien een beetje trainen, want het is een actieve houding meer dan een eenmalige daad van verzet tegen de onverdraagzaamheid. Enfin, geen idee verder, wat een kudtdag. Succes vandaag!