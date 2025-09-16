Nieuws voor mensen die op 8 oktober 2023 al hadden besloten dat Israël genocide pleegt, en voor mensen die op 8 oktober 2023 al hadden besloten dat Israël zoiets nooit zou doen: Israël pleegt genocide, aldus de VN. Onduidelijk is of het onderzoeksteam louter bestond uit mensen die op 8 oktober 2023 al hadden besloten dat Israël genocide pleegt, of dat er ook ruimte was voor mensen die op 8 oktober 2023 al hadden besloten dat Israël zoiets nooit zou doen. Onduidelijk is ook hoe de VN dit nou zomaar kan beweren, terwijl Tofik Dibi toch heel duidelijk heeft gezegd dat je dankzij de Israël-lobby niets over Israël kunt zeggen. Daadwerkelijke rapport (72 blz.) leest u hier, de gastcolumn van VN-onderzoekshoofd Navi Pillay bij de New York Times leest u hier en, voor de volledigheid, het opiniestuk van NYT-columnist Bret Stephens dat Israël géén genocide pleegt leest u hier.