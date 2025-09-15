Schakelen we nu over naar de hoofdstad, waar om de haverklap een fatwa wordt uitgesproken over een cartoonist die Benjamin Netanyahu durft te tekenen, en de redactie van De Groene Amsterdammer onlangs is uitgemoord door geradicaliseerde zionisten bij wie een reeks kritische essays over genocidaal geweld in het verkeerde keelgat was geschoten. Waar bij comedyclub Toomler iedere vrijdag grappen worden gemaakt over de profeet, maar nooit over Israël, want iedereen weet dat het een kwestie van tijd is voor je op straat wordt klemgereden en tot moes geslagen door een horde dolle Cohennen. Waar bloeddorstige IDF-reservisten uit het niets een klopjacht beginnen op iedereen die er ook maar een klein beetje als een Arabier uitziet. En waar Tofik Dibi ondanks dit alles dapper blijft strijden tegen de Israëlische lobby, met gevoel voor rechtvaardigheid en gevaar voor eigen leven. Ja Arjen Lubach durft misschien geen grappen te maken over de profeet en consorten, maar Arjen Lubach is een dwaallicht, aldus Dibi. "Was je de afgelopen jaren in Nederland? Want, de meest vrolijke fruitsoort die we hebben, met rood en groen en wit, willen ze criminaliseren, die watermeloen. From the River to the Sea, mag niet. We mochten niet aan Gaza denken op 4 mei. Als je iets over Israël zegt kan je je baan kwijtraken, karaktermoord in de krant. Het is echt LETTERLIJK de grootste bedreiging van de vrijheid van meningsuiting." En elders, over Lale Gül (ferm criticus van zowel de islam als de Israëlische regering): "Inhoudelijk is het soms gewoon zwak. Ik bedoel: heb je feiten op orde." Ja nee, tuurlijk Tofik, veel dank voor je spreekbeurt.