Hoop tamtam gisteren eind van de middag omdat een Hamas-vertegenwoordiger tegen het Saoedische Al-Arabiya gezegd zou hebben dat Hamas de lichamen van gedode gijzelaars aan het verzamelen was voor overdracht aan Israël, en dat Hamas bovendien klaar was "to hand over its weapons to a Palestinian–Egyptian body under international supervision". Die hoopvolle berichten werden later op de avond echter weer ontkend. Hoe dan ook, vandaag zijn de delegaties van Amerika met hoofdonderhandelaar Steve Witkoff en schoonzoon Jared Kushner, Israël en Hamas in Caïro om te onderhandelen over de invoering van Trumps 20-puntenplan.

Trump zegt in zijn bovenstaande post dat "I am told that the first phase should be completed this week", al leest dat vooral als zowel een hoop als drukmiddel. Mogelijk zal Hamas aanvullende eisen opvoeren, zoals het 'behouden van lichte wapens tot Israël zich volledig teruggetrokken heeft' en het uitruilen van een aantal bijzonder beruchte, tot levenslang veroordeelde Palestijnse gevangenen.

Het hele gebeuren gaat naar verluidt overigens weer eens niet zonder de gebruikelijke wrijving tussen Trump en Netanyahu. Volgens bronnen geciteerd door Axios had het tweetal een telefoongesprek over de voortgang, en omdat Hamas een "akkoord, tenzij" in plaats van een onvoorwaardelijk akkoord gaf, "Bibi told Trump this is nothing to celebrate, and that it doesn't mean anything. Trump fired back: "I don't know why you're always so f***ing negative. This is a win. Take it."

We blijven kijken.