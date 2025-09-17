Het voornemen de doodstraf te gaan eisen was gisteren al bekend, maar daarna verschenen de bovenstaande beelden van zijn online voorgeleiding. Een formele procedure waar Robinson op zijn rechten gewezen wordt en de rechter en aanklager zich kenbaar maken en de aanklachten opsommen. De zeven aanklachten luiden: "Aggravated murder, felony discharge of firearm causing serious bodily injury, obstruction of justice, tampering with a witness, violent offense committed in the presence of a child." Zijn volgende voorgeleiding staat gepland voor 29 september, waarbij hij naar verwachting dan wel een advocaat aan zijn zijde zal hebben. Onderstaand het fragment waarin Robinson het voornemen tot het eisen van de doodstraf hoort. Ook formeel onderdeel van de strafzaak: deze chatberichten tussen Robinson en zijn (trans) geliefde.