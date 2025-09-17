Video. Verdachte moord Charlie Kirk Tyler Robinson wordt voorgeleid, spreekt en hoort voornemen tot eisen van doodstraf
Bewegend beeld
Het voornemen de doodstraf te gaan eisen was gisteren al bekend, maar daarna verschenen de bovenstaande beelden van zijn online voorgeleiding. Een formele procedure waar Robinson op zijn rechten gewezen wordt en de rechter en aanklager zich kenbaar maken en de aanklachten opsommen. De zeven aanklachten luiden: "Aggravated murder, felony discharge of firearm causing serious bodily injury, obstruction of justice, tampering with a witness, violent offense committed in the presence of a child." Zijn volgende voorgeleiding staat gepland voor 29 september, waarbij hij naar verwachting dan wel een advocaat aan zijn zijde zal hebben. Onderstaand het fragment waarin Robinson het voornemen tot het eisen van de doodstraf hoort. Ook formeel onderdeel van de strafzaak: deze chatberichten tussen Robinson en zijn (trans) geliefde.
Tyler hoort voornemen tot het eisen van doodstraf
The moment Charlie Kirk gunman suspect Tyler Robinson is told by the state that they will be seeking the de*th penalty. pic.twitter.com/TerTT4rS2H— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) September 16, 2025
Ook formeel onderdeel van de strafzaak: deze chatberichten tussen Robinson en zijn (trans) geliefde
Here is the alleged partial chat log between Tyler Robinson and his trans lover Lance "Luna" Twiggs on the day of the Charlie Kirk assassination. This was released by the prosecutor's office in the criminal complaint. pic.twitter.com/FGwYXpSQ04— Andy Ngo (@MrAndyNgo) September 16, 2025
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
BEELD verdachte moord Charlie Kirk, 'wapen met antifa-teksten en pro-trans leuzen gevonden'
Weten we zeker dat het HalperNL niet is?
Marokko geeft twee Amsterdammers de doodstraf
Nederlandje staat weer mooi op de kaart