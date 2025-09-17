achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Video. Verdachte moord Charlie Kirk Tyler Robinson wordt voorgeleid, spreekt en hoort voornemen tot eisen van doodstraf

Bewegend beeld

Het voornemen de doodstraf te gaan eisen was gisteren al bekend, maar daarna verschenen de bovenstaande beelden van zijn online voorgeleiding. Een formele procedure waar Robinson op zijn rechten gewezen wordt en de rechter en aanklager zich kenbaar maken en de aanklachten opsommen. De zeven aanklachten luiden: "Aggravated murder, felony discharge of firearm causing serious bodily injury, obstruction of justice, tampering with a witness, violent offense committed in the presence of a child." Zijn volgende voorgeleiding staat gepland voor 29 september, waarbij hij naar verwachting dan wel een advocaat aan zijn zijde zal hebben. Onderstaand het fragment waarin Robinson het voornemen tot het eisen van de doodstraf hoort. Ook formeel onderdeel van de strafzaak: deze chatberichten tussen Robinson en zijn (trans) geliefde.

Tyler hoort voornemen tot het eisen van doodstraf

Ook formeel onderdeel van de strafzaak: deze chatberichten tussen Robinson en zijn (trans) geliefde

Tags: Tyler Robinson, Charlie Kirk, doodstraf
@Spartacus | 17-09-25 | 09:25 | 333 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.