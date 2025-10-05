Trump deelde gisteravond de bovenstaande kaart, en schrijft daarbij dat Israël akkoord is met een terugtrekking tot aan de gele lijn, als eerste fase van de vredesovereenkomst. Indien Hamas ook akkoord gaat, zal er een onmiddellijke wapenstilstand van kracht zijn, waarna de 48 gijzelaars (waarvan nog 22 in leven) uitgeruild worden tegen 250 Palestijnse gevangenen en 1.700 Gazanen die tijdens de grondoorlog gevangen genomen zijn. Echter, Israëlische onderhandelaars vrezen dat Hamas morgen tijdens de onderhandelingen in Egypte toch op het laatste moment een stok tussen de spaken steekt.

De Times of Israel tekent op: "The Kan broadcaster reports that Israeli officials believe Hamas is not ready to accept a US proposal delineating an Israeli military pullback detailed in Washington’s 20-point plan to end the Gaza war and will seek to negotiate changes (...). The station says Hamas’s reservations are one of three expected points of contention Israel is expecting to need to overcome, along with the group’s opposition to disarming and releasing all hostages in one go. Channel 12 news reports that Israeli negotiators will enter the talks with no intention of showing flexibility on the issue of disarming Hamas and demilitarizing the Strip, citing a source with knowledge of the talks."

Op zich niet heel gek natuurlijk, dat Hamas niet de soepelste is bij het tekenen van een overeenkomst die hun gehele rol als regerende entiteit in Gaza beëindigt. Meer beeld na de breek.