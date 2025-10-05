Trump toont 'door IDF goedgekeurde terugtrekkingskaart', maar Israël vreest dat Hamas morgen terugkomt op voorwaarden deal
Er zit beweging in, maar in meerdere richtingen
Trump deelde gisteravond de bovenstaande kaart, en schrijft daarbij dat Israël akkoord is met een terugtrekking tot aan de gele lijn, als eerste fase van de vredesovereenkomst. Indien Hamas ook akkoord gaat, zal er een onmiddellijke wapenstilstand van kracht zijn, waarna de 48 gijzelaars (waarvan nog 22 in leven) uitgeruild worden tegen 250 Palestijnse gevangenen en 1.700 Gazanen die tijdens de grondoorlog gevangen genomen zijn. Echter, Israëlische onderhandelaars vrezen dat Hamas morgen tijdens de onderhandelingen in Egypte toch op het laatste moment een stok tussen de spaken steekt.
De Times of Israel tekent op: "The Kan broadcaster reports that Israeli officials believe Hamas is not ready to accept a US proposal delineating an Israeli military pullback detailed in Washington’s 20-point plan to end the Gaza war and will seek to negotiate changes (...). The station says Hamas’s reservations are one of three expected points of contention Israel is expecting to need to overcome, along with the group’s opposition to disarming and releasing all hostages in one go. Channel 12 news reports that Israeli negotiators will enter the talks with no intention of showing flexibility on the issue of disarming Hamas and demilitarizing the Strip, citing a source with knowledge of the talks."
Op zich niet heel gek natuurlijk, dat Hamas niet de soepelste is bij het tekenen van een overeenkomst die hun gehele rol als regerende entiteit in Gaza beëindigt. Meer beeld na de breek.
Ondertussen krijgen anti-Hamas-milities steeds meer gedaante
In Gaza, Ashraf Al-Mansi’s “People’s Army Northern Forces” militia held a military parade in the northern part of the strip today. The group is fighting against Hamas— Open Source Intel (@Osint613) October 4, 2025
According to local sources, the group has launched a recruitment drive, adding dozens of new fighters in the… pic.twitter.com/aUJGZZoWmv
Engels transcript van Bibi's Hebreeuwse toespraak
I hope, with G-d's help, that in the coming days, during the Sukkot holiday, I will be able to inform you about the return of all our hostages, both living and deceased, in one phase, while the IDF remains deep within the Strip and in the controlling areas within it.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 4, 2025
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Trump hoopvol na reactie Hamas, Israël treft voorbereidingen voor uitvoering eerste fase Trumps plan
"WE HAVE TO GET THE FINAL WORD DOWN IN CONCRETE"
Trump geeft Hamas ultimatum: "Als om zondag 00:00 vredesbestand niet getekend is breekt de hel los zoals nooit eerder gezien is"
Dit leest niet als vraag nee [zondag 00:00 is Nederlandse tijd]
Zelensky reageert op Trumps draai dat Oekraïne AL het bezette grondgebied terug kan winnen
Ja heel vreemd bericht gisteravond, waarin Trump volledig afstand lijkt te nemen van een mogelijk vrede door het bevriezen van de frontlinies.
Terugkijken. Erika Kirk vergeeft moordenaar Charlie, Trump wil "in tegenstelling tot Charlie niet het beste voor zijn tegenstanders, ik haat ze"
De opmerkelijkste toespraken en gebeurtenissen van de begrafenis gisteren
IDF: "Grondoffensief Gaza-Stad gestart na 850 geraakte doelen afgelopen week"
Een net van ijzer sluit zich rond Hamas
Novum: IDF roept op tot evacuatie GEHEEL Gaza-Stad, grondinvasie lijkt ophanden
Ja, dan staat er iets te gebeuren