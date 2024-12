U hoorde het raam vannacht al wel klapperen: WIND. En als wij iets met hoofdletters schrijven, hangt het KNMI er Code Geel aan. De storm heet Darragh, die ook in het weekend nog even komt spoken. Op Schiphol zijn een boel vluchten geannuleerd, de trein is uiteraard meteen een puinzooi en Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers, met name vrachtwagens en auto's met aanhanger. Ook hopen op lollige beelden van fietsers die de brug niet halen. Even de Hittekracht-Index checken... Nee, geen waarschuwingen!