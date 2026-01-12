Mooi nieuws voor iedereen die dacht dat 'Wij eisen de nacht op' volledig is losgezongen van de oorspronkelijke aanleiding en een zoveelste uiting van verveeld feminisme dat de wereld niet meer hoeft te verbeteren maar alleen de eigen holle behoefte van het strijden voor Het Juiste tegen Het Slechte bevredigen: u krijgt deels gelijk. Er gaat 125.000 euro van het ingezamelde geld naar de familie van Lisa en dat is ons inziens een uitstekende bestemming. Ook gaat er 125.000 euro naar Slachtofferhulp, wat fijn is voor slachtoffers, en 65.000 euro naar de Rutgersstichting voor lespakketten die seksueel geweld moeten voorkomen. Het is nog niet bekend of die lessen dan ook worden gegeven in de weeshuizen waar Chris Jude is opgegroeid. Maar goed dat is het even het punt niet van dit topic.

Want! Er gaat ook 125.000 euro naar Women Inc., een stichting "die zich inzet voor de veiligheid van vrouwen op straat door onderzoeken te steunen en het onder de aandacht te brengen in de politiek" en die club kennen we. Women Inc. brengt de positie van vrouwen namelijk onder aandacht van de politiek door nepnieuws te verspreiden over hoeveel vrouwen verdienen, en door te strijden tegen het boerkaverbod. Want de nacht kun je pas echt opeisen met een boerka aan, terwijl je tegen je baas loopt te zaniken dat je meer geld wilt voor minder werk. Gefeliciteerd iedereen hoor, de nacht is echt terug nu.