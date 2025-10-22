achtergrond

Won Yip zit op Communistische Wip

Pauw en De Wit (NPO) bouwen gewillig de brandstapel op

Er zijn weinig mensen sympathieker dan horecatycoon Won Yip. Hij betaalt hier netjes belasting - een gigantisch cadeau aan het volk -, schonk ons de vernieuwde en oogstrelende Heineken Hoek en is gewoon een hardwerkende topvent die van de communistische Chinese regen in de communistische Hollandse drup is geraakt. Want de grijpgrage cententellers van de SP willen iedereen met geld het land uit of in ieder geval achter de tralies en kielhalen, en om dat idee kracht bij te zetten kiezen ze, gewiekst als ze zijn, een makkelijk slachtoffer als vijand uit die dan op de NPO voor de extreemlinkse leeuwen wordt gesmeten. Won Yip moet als een hondje opgegeten worden en onderwijl al zijn geld afdragen aan Jimmy fooking Dijk, dát is de staat van dit land anno 2025. En hoe we in dit communistisch eindstadium zijn beland? Niemand die het weet. We kunnen er gelukkig wel wat aan doen. Staakt Laten we die arme man in godsnaam een hart onder de riem steken en iets van een doneeractie op touw zetten, anders heeft ons aller Yip straks geen nagel meer om aan zijn gat te krabben en eindigt-ie nog eens met een zielewond in zijn Pontsteiger Penthouse.

Laat Won Winnen!

De Rode Troepen worden rap gemobiliseerd

Niet iedereen ziet dit

Tags: won yip, geld, communisten
@Dorbeck | 22-10-25 | 15:30 | 168 reacties

