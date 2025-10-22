Won Yip zit op Communistische Wip
Pauw en De Wit (NPO) bouwen gewillig de brandstapel op
Er zijn weinig mensen sympathieker dan horecatycoon Won Yip. Hij betaalt hier netjes belasting - een gigantisch cadeau aan het volk -, schonk ons de vernieuwde en oogstrelende Heineken Hoek en is gewoon een hardwerkende topvent die van de communistische Chinese regen in de communistische Hollandse drup is geraakt. Want de grijpgrage cententellers van de SP willen iedereen met geld het land uit of in ieder geval achter de tralies en kielhalen, en om dat idee kracht bij te zetten kiezen ze, gewiekst als ze zijn, een makkelijk slachtoffer als vijand uit die dan op de NPO voor de extreemlinkse leeuwen wordt gesmeten. Won Yip moet als een hondje opgegeten worden en onderwijl al zijn geld afdragen aan Jimmy fooking Dijk, dát is de staat van dit land anno 2025. En hoe we in dit communistisch eindstadium zijn beland? Niemand die het weet. We kunnen er gelukkig wel wat aan doen.
Staakt Laten we die arme man in godsnaam een hart onder de riem steken en iets van een doneeractie op touw zetten, anders heeft ons aller Yip straks geen nagel meer om aan zijn gat te krabben en eindigt-ie nog eens met een zielewond in zijn Pontsteiger Penthouse.
TIJD OM TE KIEZEN
Laat Won Winnen!
De Rode Troepen worden rap gemobiliseerd
Niet iedereen ziet dit
De communisten hebben het gemunt op jou.— Owen (@Genuanceerdeman) October 22, 2025
Won Yip staat alleen maar in de weg. https://t.co/3gQtoitmLQ
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Ook al niet meer te betalen.... natuur
"""symbolisch bedrag"""
Onze stroom duurste van heel Europa
WIJ - ZIJN - NEDERLAND
COA: "geef geld, geef geld, geef geld, geef geld"
Noodkreet COA: ‘Huidige opvang asielzoekers is financieel onhoudbaar’
Dakloze wildpoeper blijkt ongewenste Amerikaan met 1.900 aan MUNTGELD, 11.500 briefgeld op zak. Contanten geconfisqueerd, man uitgezet
Eerlijke ondernemers te Amsterdam het leven onmogelijk gemaakt door HALSEMA
Na de War on Cash komt de War on Gold
Alle complotdenkers verzamelen!
Feynman en/of Feiten – Wie wint oorlog?
Jongeren sneuvelen terwijl dictators smullen
NUL VROUWEN (geen enkele dus) in top 50 bestbetaalde atleten
Ook Noa-Lynn van Leuven heeft de lijst helaas niet gehaald