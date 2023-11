Vroeger, toen de lucht nog schoon was en de seks nog smerig, en de Amsterdamse naalden nog niet gebruikt werden voor havermelkpunctuur maar om heroïne door het lijf te joekelen, en Rogier Havelaar nog radicaal was i.p.v. Didi Boomsma in vermomming, kon iedereen op het Leidseplein genieten van de Heineken Hoek. Wat een prachtig gebouw was dat! Sjonge jonge wat een prachtig gebouw. Er werden huwelijksaanzoeken gedaan, er werden kinderen verwekt, er werden kinderen geboren, fotografen kwamen van heinde en verre om de Heineken Hoek op de gevoelige plaat te leggen. "Wauw wat mooi", zeiden ze (in het Chinees) in China, als iemand weer eens een foto van de Heineken Hoek liet zien. En toen moest de Heineken Hoek weg. De gemeente laat burgers die een dakraam willen plaatsen 2x opdraven bij de Welstandscommissie, de gemeenteambtenaar komt tig keer langs om te controleren of de aanbouw wel precies 2.99m is, de stadsdeeltoetser komt 'toetsen' of het wel bij het stadsdeel past, de welstandsambtenaar komt nog even kijken of wel precies de juiste materialen zijn gebruikt, het mag immers geen rommeltje worden! Gelukkig lag de complete Welstandscommissie in coma toen het ontwerp voor het nieuwe hotel op de plek van de Heineken Hoek erdoor gedrukt werd. Alle gemeenteambtenaren stonden bij de Dokwerker te protesteren tegen de PVV, Reinier van Dantzig was veel te druk met zijn eigen restaurantje en Rutger Groot Wassink was toevallig in Gaza, dat trof, kon-ie mooi knokken aan de zijde van Hamas. En nu is er The Diamond! Wat een prachtig gebouw, op een prachtige plek, wat is het prachtig dat Won Yip er lekker veel geld mee kan verdienen en wat is het maar goed dat we in Amsterdam een Welstandscommissie hebben.