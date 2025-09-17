Schakelen we rechtstreeks over naar Den Haag, voor de belangrijkste vergadering van het jaar en misschien wel van de eeuw. De definitieve aftrap van de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamer-verkiezingen van 29 oktober. Die hele Miljoenen Nota stelt geen ene f*ck voor want er staat niks in, dat circus gisteren was voor & door Ons Koningshuis dat weer lachend is afgereisd naar Londen en Griekenland, vandaag zou het moeten gaan om DE NEDERLANDER en diens dagelijkse boodschappen, energie en pensipoen, en de heren dames in het Haagse mogen nu twee dagen lang gezellig JIJBAKKEN met woorden die ertoe doen. Livestream en sprekerslijst na de break.

UPDATE: LUNCH! Één (1) spreker geweest, om 13.45 mag Yesilgöz verder