APB Samenvatting StamCafé - Diepe Zucht

APB Dag 2 in vogelvlucht

Welkom bij dag 2 van de Algemene Politieke Beschouwingen voorzitter laten we het hebben over de pollertieke koers van Nederland o nee die hebben we niet waar gaan we het dan over hebben HUUUUU GENOCIDE ho ho ho mensen het gaat over Nederland JAMAAR GENOCIDE ik ben Lidewij de Vos van de wappiepartij tuut tuut heeee de SGP pak aan een passage uit de Bijbel psalm dittemedat pompiedom hier NOG een partij met de Bijbel pompiedom psalm zussemezo. Hoi pipeloi ik ben Laurens Dassen HUUUUU GENOCIDE Eerdmans boe boe boe NEE21! Hi hi ha ha ho ho u snapt er geen jota van, dit is stom, dat is stom, dit is extra stom, superstom, stommerdestom, enzovoorts. Huuuu genocide, heee Schoof, DIEPE ZUCHT, roffel roffel roffel Van Baarle stommerik, goh nou wat zou nou de reden zijn van polarisatie de islam is geweldig lalalala islam iets met normeren economie dit dat MAAR WAT KOST EIGENLIJK EEN KILO KIPFILET? 10 euro bijna goed het is 12,50 nou dat wist ik zelf ook niet hi hi ha ha buffelboete de toon DE TOON fokking hell fucking hell ho ho ho femicide mannenprobleem allochtonenprobleem polarisatie Gaza Gaza Gaza genocide Gaza Gaza Gaza Gaza kinderen Gaza Gaza Gaza genocide Gaza Gaza Gaza Gaza Gaza moties Gaza Gaza Palestijnse vlag MAG NIET omkleden wèèèèh Gaza Gaza Gaza motie dit en dat. Zooooo nog effe stemmen en dan einde & bedankt voor een INHOUDELIJK DEBAT.

Nou ja. Toch nog iets.

Tags: tweede kamer, apb25, apb, algemene politieke beschouwingen
@Mosterd | 18-09-25 | 22:02 | 267 reacties

