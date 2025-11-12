achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Balen. Tweede Kamer WEER geen afspiegeling

Waar wonen die gewone Nederlanders in Nederland dan

2025 - Nieuwe Tweede Kamer is geen goede afspiegeling van het land

2023 - Als het gaat om opleidingsniveau blijft de Tweede Kamer een zeer matige afspiegeling van de bevolking

2021 - De nieuwe Tweede Kamer is diverser, maar ook Randstedelijker en hoger opgeleid dan het volk

2017 - De nieuwe Kamer: te wit, te mannelijk, te randstedelijk om een afspiegeling te zijn

Nou ja en dat gezeik iedere verkiezing weer. Op de foto hierboven wél een goede afspiegeling van de Tweede Kamer.

The Class of 25

Tags: tweede kamer, afspiegeling, tk25
@Mosterd | 12-11-25 | 15:05 | 138 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.