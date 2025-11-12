Balen. Tweede Kamer WEER geen afspiegeling
Waar wonen die gewone Nederlanders in Nederland dan
2025 - Nieuwe Tweede Kamer is geen goede afspiegeling van het land
2023 - Als het gaat om opleidingsniveau blijft de Tweede Kamer een zeer matige afspiegeling van de bevolking
2021 - De nieuwe Tweede Kamer is diverser, maar ook Randstedelijker en hoger opgeleid dan het volk
2017 - De nieuwe Kamer: te wit, te mannelijk, te randstedelijk om een afspiegeling te zijn
Nou ja en dat gezeik iedere verkiezing weer. Op de foto hierboven wél een goede afspiegeling van de Tweede Kamer.
The Class of 25
