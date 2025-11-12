achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

LIVEBLOG INSTALLATIE NIEUWE TWEEDE KAMER. Eed of belofte?

Voorbeeldfoto van iemand die het deed, maar niet meer doet

En dan schakelen we nu LIVE LIVE LIVE over naar Den Haag waar de EED of de BELOFTE wordt afgelegd - uw eerste indicatie voor of er stront aan de knikker is. We zitten na de verkiezingen opgescheept met 55 nieuwe snuiters die het de komende jaren (nog afwachten, red.) samen met 95 anderen mogen vergallen voor de 18 miljoen welwillenden. Het woord is aan u meneer de veurzitter, LIVESTREAM na de klikklak, maar douw vooral regelmatig op F5, want dan mist u niks van de belanghebbende actie.
Update - Vertraging he. Iedereen staat nog lekker met elkaar te kleppen. Gezellig man

DAAR GAAN WE

Bosma - Eed

Aartsen - Eed

El Abassi - Belofte

Abdi - Belofte

JONGENS DIT IS NIET TE VERSTAAN

Hoe moet dit nou

Update - Burger heeft geen vertrouwen meer in politiek deel 100: we mogen niet eens horen of ze de EED of BELOFTE afleggen

Livestream begint 13.05 uur te lopen mensen

Tags: tweede kamer, kamerleden, kamerlid
@Mosterd | 12-11-25 | 12:55 | 26 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.