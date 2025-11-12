En dan schakelen we nu LIVE LIVE LIVE over naar Den Haag waar de EED of de BELOFTE wordt afgelegd - uw eerste indicatie voor of er stront aan de knikker is. We zitten na de verkiezingen opgescheept met 55 nieuwe snuiters die het de komende jaren (nog afwachten, red.) samen met 95 anderen mogen vergallen voor de 18 miljoen welwillenden. Het woord is aan u meneer de veurzitter, LIVESTREAM na de klikklak, maar douw vooral regelmatig op F5, want dan mist u niks van de belanghebbende actie.

Update - Vertraging he. Iedereen staat nog lekker met elkaar te kleppen. Gezellig man

DAAR GAAN WE

Bosma - Eed

Aartsen - Eed

El Abassi - Belofte

Abdi - Belofte

JONGENS DIT IS NIET TE VERSTAAN

Hoe moet dit nou

Update - Burger heeft geen vertrouwen meer in politiek deel 100: we mogen niet eens horen of ze de EED of BELOFTE afleggen