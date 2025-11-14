Schrijf maar op. Thom van Campen wordt de nieuwe Kamervoorzitter. Niet dat de huidige Kamervoorzitter niet functioneert; de huidige Kamervoorzitter functioneert zelfs heel goed. De huidige Kamervoorzitter functioneert zelfs zó goed dat het AD schreef dat hij verdorie niet hard genoeg optreedt tegen querulanten als Stephan van Baarle en Esther Ouwehand. Maar zo werkt het in de Haagse politiek: als iets prima functioneert schaf je het af of verander je het, dan wordt het waarschijnlijk minder goed maar dan heb je er tenminste wél iets aan gedaan. Voorts: Thom van Campen is een VVD'er (handig als inzet aan de formatietafel) en aan Martin Bosma kleeft natuurlijk dat hij, ondanks zijn humor en kwaliteiten en vaardigheden en charme, een PVV'er is. En ach, Thom van Campen zal het vast goed doen. Waarom? "Ik vind bijvoorbeeld dat vergaderingen netjes moeten worden voorgezeten." En: "Maar het is ook belangrijk dat je goed zorgt voor de ambtelijke organisatie." En: "En er mag soms ook wel wat meer lucht in de debatten." En: "Daarbij wil ik een volstrekt onafhankelijke voorzitter zijn." Stop maar Thom. We horen het. Een daverend motief om de beste Kamervoorzitter van de laatste vijftig jaar te vervangen.