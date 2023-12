De ban is gebroken, voor het eerst in 17 jaar krijgt de Tweede Kamer weer een voorzitter van de mannelijke kunne en hij heet Martin Bosma. Dat is slecht nieuws voor zijn medestrijders in de loopgraven van de cultuuroorlog maar goed nieuws voor de medewerkers en andere bewoners van de Tweede Kamer: als geen ander weet de PVV'er een debat kort, bondig en puntig te houden en bij voorkeur hamert hij om 23:00 uur af. En het is slecht nieuws voor PvdAGroenLinkser Tom van der Lee want hij wordt het dus niet. Gefeliciteerd, meneer Bosma. De cijfers: Bosma kreeg 75 stemmen, Van der Lee 66 en tijdelijk voorzitter Roelien Kamminga (VVD) 5 stemmen.