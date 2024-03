Profiel in de courant over de beste Kamervoorzitter die we tóch kregen. Trouw maakt de balans op van 100 dagen hameren door Martin Bosma. De PVV'er heeft zich ten doel gesteld 'knetterneutraal' te zijn. Maar, noteert de krant: "Dat mag formeel kloppen, maar Bosma’s volgers en critici vinden deze gedaanteverwisseling ook ‘ongemakkelijk’ of ‘ongeloofwaardig’." Wie al die critici zijn laat de krant in het midden, de aandachtige lezer begrijpt dat de klagers bij Forum voor Democratie, de Partij voor de Dieren en DENK vandaan komen. Heel erg allemaal, hadden we Vera (achternaam opzoeken, red.) nou nog maar. Videovoorbeelden uit het stuk na de breek.