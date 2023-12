Officiële ANP-foto van Vak Zuur gisteren tijdens het applaus & bloemen ter ere van de nieuwe voorzitter der Tweede Kamer. En ook vandaag dreunt de man met de hamer nog heerlijk na in "fatsoenlijk" Nederland. GroenLinksers die in Amsterdam naar het Van Randwijk-monument fietsen voor een drama-foto, mensen die 1933 roepen, er worden weer diverse zielige kinderverhaaltjes verzonnen. En dan hebben we de gratis brievenrubriek van de Volkskrant uiteraard. Een geweldige collectie linkse tranen van looser-huilies alsook Bert Vuijsje, voormalig adjunct van de Volkskrant en later hoofdredacteur van HP/deTijd, thansch de hilarische vrijdag-hangout van... Arthur van Amerongen! En het moet gezegd: er is ook plek in de Azijnbode voor de rechtse Ruud uit Amstelveen. Nog vier nachtjes slapen mensen. DAN GAAN WE BEGINNEN.