Wat zien we precies? Een linkse fetisj voor islamitisch nazituig

Wat zien we precies? Deze NOS-uitlegpagina met een stralende hoofddoek die een foto van Nasrallah omhoog houdt, maar dan nog erger. En er gaat dus een hele Volkskrant-beslisboom vooraf aan de publicatie van bovenstaande kop hè, met die matig begaafde hoofdredacteur Pieter Klok boven- en onderaan.

En dan kun je de kop vervolgens wel met paniekerige design by committee veranderen naar het volledige dissonante """Israël probeert Hezbollah te treffen""", maar de kleur wordt hiermee al voor de zoveelste keer bekend. Wees in het vervolg dan gewoon eens oprecht, en durf te laten staan wat je meent.

Bovendien: de url van de 'analyse' is nog altijd https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2024/opnieuw-zaait-israel-dood-en-verderf-nu-in-de-strijd-tegen-hezbollah-in-libanon-maar-wat-zien-we-precies.

Update 11:01 - Ook hedenochtend "probeert Israël Hezbollah te treffen" met "tientallen luchtaanvallen" op Hezbollah-doelen, en bleek zojuist dat afgelopen dinsdag tijdens de dood van Hezbollahs hoofd raket-afdeling ook twee hooggeplaatste ondercommandanten gedood zijn.