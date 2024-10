Reuters en Al Jazeera schreven gisteren Nasrallahs beoogde opvolger Hashem Safieddine (wiki) dat "Hezbollah has lost contact with one of its senior leaders, Hashem Safieddine". Sky News Arabia meldde gisteren dat Israëlische bronnen de kans "nagenoeg nul achten dat hij de aanval heeft overleefd".

Zo mogelijk nog interessanter is overigens het lot van de Iraanse Esmail Qaani (wiki), opperbevelhebber van de Islamitische Revolutionaire Garde en de opvolger van Irans #2 Qassam Soleimani die door Trump uit het leven gedroned werd.

De New York Times schrijft nu namelijk dat het heerschap volgens Iraanse bronnen, en inmiddels ook Iraanse media, vermist is: "Senior officials and members of the Iranian news media were all asking a similar question: Where is Brig. Gen. Esmail Ghaani, the country’s top general and the commander in chief of its elite Quds Forces? Officials in Iran have not yet given a clear answer, Iranian news media reported. “Public opinion is awaiting news that our general is alive and well,” said Tabnak, an Iranian news site."

Hij was opmerkelijk genoeg ook niet aanwezig bij Ayatollah Khamenei's eerste publieke vrijdaggebed sinds 2020. Waar was hij dan wel? Nou, "Three Iranian officials said General Ghaani had traveled to Beirut last week to meet with senior Hezbollah officials and to help the group recover from the wave of Israeli attacks in Lebanon. (...) A member of the Guards stationed in Beirut who requested anonymity to discuss sensitive information said that the silence from senior Iranian officials about General Ghaani was creating panic among rank-and-file members."

Zijn vermissing tezamen met de onderstaande krater waar Hashem Safieddine vernevelde, maakt het dus zeer wel mogelijk dat ook de opperbevelhebber van de Iraanse Islamitische Revolutionare Garde daar te ruste gelegd is.

Hashem Safieddine was overigens de schoonvader van Soleimani's dochter, die na zijn dood Hezbollah in trouwde. We schrijven het nogmaals maar nu met extra aanzet: écht die hele sjiitische doodscultus wordt begraven hè?

Ook gisteren en vandaag vonden er weer zeer hevige Israëlische luchtaanvallen plaats in Beiroet, gisteravond waren er zware secundaire explosies te zien, wat wijst op het zoveelste wapendepot midden in de hoofdstad.

Ook lanceert de IDF een nieuw grondoffensief in Gaza om Hamas' hergroeperingen te bevechten. Het was gisteravond even spannen qua gesloten luchtruimen tussen Israël en Iran en Bibi's opzwepende videoboodschap gericht aan Macron, maar vooralsnog lijkt Israël Iran niet aangevallen te hebben.

7 oktober is morgen exact een jaar geleden.