It's interesting because Hagari says where the bunker's entry and exit points are. Effectively, he's telling the Lebanese public where to access the site. https://t.co/5WzTimcrNE

Noot vooraf: neem IDF-animaties van bunkercomplexen onder ziekenhuizen niet ál te letterlijk, want dat beloofde mega Hamas-commandolabyrint onder Al Shifa Hospital leek uiteindelijk beperkt tot 1 tunnel en 11 geweren. Maar onder het bovenstaande Al-Sahel Hospital in centrum Beiroet valt naar verluidt dus een stuk meer te vinden, namelijk zo'n $500 miljoen aan Hezbollahs goud en dollars.

En over die $500 miljoen zegt Hagari bovenstaand: "This money could and still can be used to rebuild the state of Lebanon," en wijst vervolgens precies aan waar de ingangen tot het ondergrondse complex zouden zijn. Het ziekenhuis is inmiddels geëvacueerd, maar de ziekenhuisdirecteur ontkent dat de gelden daar opgeslagen liggen en nodigt het Libanese leger uit tot inspectie.

Hagari zegt bovenstaand dat het ziekenhuis niet aangevallen zal worden, wat een soort verkapte uitnodiging lijkt aan Libanese bendes de kluis te Mad Maxxen. Ook zette Libanese oproerpolitie gisteren "meerdere gevluchte families" uit een kraakpand. Er circuleren ook al weken onbevestigde beelden en geruchten dat 'Hezbollah-families' plaatselijke gebouwen kraken of zelfs huizen van bewoners confisqueren, maar het is onduidelijk of de uitzetting gisteren ook Hezbollah-families betrof, al dat is blijkbaar wel wat de eigenaar van het pand vreest.

Update 09:13 - Video: Libanezen graven stukken goud uit grond na Israëlische aanvallen op andere 'financiële locaties' van Hezbollah.