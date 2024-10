Uitstekende proefballon van Kabinet Schoof 1 het wetenschappelijk bureau van FvD Adolf Hitler de Volkskrant: niemand wil in de zorg werken want het betaalt geen reet en daar wat aan doen is ingewikkeld, maar tegelijkertijd hebben we migranten in allerlei soorten en maten en die werken helemaal niet in de zorg. 1+1=2? 1+1=2! Mogen die mensen dan niet zelf kiezen wat voor werk ze doen? Nou, liever niet.

"Volgens de Adviesraad Migratie had in 2022 maar liefst 25,2 procent van de beroepsbevolking een migratieachtergrond. Maar in de zorg blijft dit aandeel achter. Zo heeft slechts 14,6 procent van het personeel in ziekenhuizen een migratieachtergrond, in verpleeghuizen is dit 17,6 procent. Ook het aantal in het buitenland opgeleide verpleegkundigen is verwaarloosbaar laag: 0,5 procent tegenover 7,9 procent in Duitsland en 15 procent in het Verenigd Koninkrijk."

Aan de slag, migratieachtergrondiërs!