Graag uw aandacht en begrip voor de eerste naoorlogse generatie die de begroting van de Gemeente Amsterdam integraal heeft moeten lezen. Ja, er gaat van alles veranderen, de onroerendezaakbelasting gaat met 25% omhoog en de middenstand wordt tot de laatste druppel talg uitgeknepen, maar de echte pijn wordt geleden op de gemeenteburelen zelf. Die mensen hebben het al zwaar - het is de minst veilige werkplek op aarde, waar vrijwel iedereen de dupe is van racisme, pesterijen en machtsmisbruik. En nu blijkt ook nog eens dat 'de streefcijfers voor jongeren (20%) en medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond vanaf schaal 12 (30%)' niet zijn gehaald. Ja gódverdomme zeg. Wat een mokerslag. Ze hebben zó hun best gedaan.

Gelukkig zou de Gemeente Amsterdam de Gemeente Amsterdam niet zijn als ze geconfronteerd met tegenslag niet een tandje bij zou schakelen:

"In 2025 blijven we werken aan bewustzijn over inclusie door bijvoorbeeld interne campagnes, maar ook het delen van verhalen. En het toegankelijk maken van onze communicatie. Om te komen tot een toegankelijke organisatie werken we verder aan een aanpak in de vorm van een toegankelijkheidsagenda. Het verder implementeren van de onderdelen uit de bestuurs-opdracht die zijn gericht op inclusief leiderschap, sociale veiligheid en antidiscriminatie hebben hoge prioriteit. Ook blijven we in 2025 werken aan het herzien van instrumenten waarmee we werken, zoals de beoordelingssystematiek en assessments. We ontwikkelen en implementeren ook nieuwe instrumenten op het gebied van beleid en dienstverlening."