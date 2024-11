Foto: gebouw in Tilburg, niet in artikel, heet abusievelijk de StadsHeer, wordt vermoedelijk JonkVrouw, of gewoon het genderneutrale Koninklijke Hoogheid

Weinig kan een mens zo wanhopig, woedend of wrokvol maken als straatnamen waar hij/zij/hen zich niet in herkent, om nog maar te zwijgen over gebouwen. Het is echt van groot belang dat meiden op jonge leeftijd al leren dat ze later als ze groot zijn alles kunnen worden wat ze willen, ook de naam van een Tilburgs gebouw. Tegelijkertijd moeten die krengen het ook weer niet al te hoog in het bolletje krijgen, straks gaan ze naast hun schoenen lopen, voor je het weet heb je van die kinderen die met de docent in discussie gaan over hun cijfer, en zulke kinderen verdienen een steniging, of een console die altijd binnen tien minuten vastloopt.

Daar hebben ze in Tilburg een tamelijk geniale oplossing voor gevonden: gebouwen wel vernoemen naar vrouwen, maar dan alleen vrouwen afkomstig uit het koninklijk huis. Inspirerend! Een nieuwe woontoren zou De Frederik gaan heten, maar daar werd mooi een stokje voor gestoken door de lokale fracties van respectievelijk PvdD, PvdA en D66, schrijft het Brabants Dagblad.

"Het college nam hun motie over en stapte naar de projectontwikkelaar van de toren, die onlangs liet weten dat de toren Victoria zal gaan heten. De naam sluit aan bij de andere koninklijke namen in de omgeving. Zo liggen rond het plein de Juliana van Stolbergstraat, de Frederikstraat (naar prins Frederik), de Willem II-straat en de Emmapassage. 'Ook bij andere projecten zullen we nadrukkelijk aandacht vragen voor het gebruik van eigentijdse en inclusieve namen.'"

Goed, Victoria dus, een verwijzing naar de vierde doopnaam van prinses Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria.

Echt super.