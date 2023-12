Blijkt de definitieve verkiezingsuitslag toch wat minder definitief. Voor het eerst in haar geschiedenis kan de Tweede Kamer tot hertelling besluiten en gelijk stuit VVD'er Ulysse Ellian op onvolkomenheden in vier stembureau's in Tilburg, het gaat om mogelijk 228 stemmen. Een gedeeltelijke hertelling hangt in de lucht en daar gaan ze nu in Den Haag op hun vrije zaterdag over beslissen. Spannend omdat het maar 160 stemmen scheelt of D66'er Tjeerd de Groot komt alsnog in de Kamer (en verliest de SP een zetel). Worden deze verkiezingen beslist op OBS De Fonkel?

Update 10:20 - De gehele Kamer stemt voor hertelling. Vergadering gesloten.