Nathan Zilver schrijft: "Kamala Harris got some good results last night in this morning. She’s up by 3 points nationally in a new Morning Consult poll and by 3 points in Michigan in the latest Detroit News poll. But Trump leads by 1 point in Michigan according to Emerson. What’s the result? The forecast is holding steady and the race is well within toss-up range. Harris leads by 1.2 points in our national polling average, and Donald Trump has a 54 percent chance of winning the Electoral College."

Later voegde hij daaraan toe: "There are too many polls in the swing states that show the race exactly Harris +1, TIE, Trump +1. Should be more variance than that. Everyone's herding (or everyone but NYT/Siena)."

In de gemiddelde Swing State-peilingen staat Trump nu op 1% voorsprong, en ook in Pennsylvania waar 450.000 Puerto Ricanen wonen staat hij ondanks die grap over Puerto Rico door Kill Tony op Trumps MSG Rally op een vanaf 15 oktober 'stabiele' 0,6% voorsprong. Dat voorval is twee dagen geleden, maar mogelijk toont het zich komende dag alsnog in nieuwe peilingen.

Ondertussen staat Trump in het gemiddelde van de 14 grootste nationale Popular Vote-peilingen op 0,4% voorsprong, op 25 oktober stond Harris daar nog op 0,1% voorsprong.