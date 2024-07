JUST NOW: Biden comes dangerously close to saying Make America Great Again. 打打不不不 pic.twitter.com/Sf8HcQrDvV

Ochtend 2 na de moordaanslag op Donald Trump. In een speciale toespraak vanuit de Oval Office sprak president Joe Biden vannacht de natie toe. Door al het gedoe rond de aanslag in Pennsylvania lijkt de VS even wat minder aandacht te hebben voor de seniliteit van Biden, maar het was weer niet best. Uitspraken als "former Trump", "we resolve our differences at the battle box" en het net-niet-uitspreken van "Make America Great Again" . De belangrijkste boodschap: het moet eens afgelopen zijn je politieke tegenstander naar het leven staan.

Trump is ondertussen onderweg naar Milwaukee, waar maandag de grote conventie van de Republikeinen begint. In Milwaukee geldt overigens een open carry law, waarbij legale wapenbezitters overal open en bloot met hun geweren mogen rondlopen. Dat is nogal een uitdaging voor de US Secret Service, die zondagavond in een persconferentie benadrukten dat er geen aanpassingen worden doorgevoerd in de beveiliging van de Republikeinse partijbijeenkomst. Nou zullen die veiligheidsmaatregelen al behoorlijk fors zijn, maar een geruststellende boodschap was het niet. Donald Trump lijkt overigens het licht te hebben gezien bij de bijna-doodervaring. Hij heeft vlak voor de conventie zijn gehele speech weggegooid, en komt deze week met een boodschap gefocust op "unity, not Biden". Nou, heal the world!