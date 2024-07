Earlier today, I delivered remarks to press about my meeting with Prime Minister Netanyahu of Israel. pic.twitter.com/lNLSaufIvK

Kamala heeft haar noviteitsbonus omgezet in structureel momentum en Trumps team voelt dit inmiddels ook. Een Trumpcampagne-insider vandaag tegen The Bulwark: "We underestimate her cultural appeal and her power at our peril." en "What we could have gotten in earned media, we will have to now pay for."

Daarbij lijkt Trump zelf ook wat momentum uit handen te hebben gegeven. Afgelopen maandag zei hij nog dat het aanstaande debat tussen Harris en hemzelf gehost zou moeten worden door Fox News in plaats van het "very biased ABC". Maar gisteren trok hij zich terug uit het aangekondigde debat wegens "the continued political chaos surrounding Crooked Joe Biden and the Democrat Party". Dat is natuurlijk bepaald geen sterk argument, want er is geen politieke chaos meer: Kamala wordt de kandidaat, het moet alleen nog officieel gemaakt worden. Dus natuurlijk beantwoordt Kamala dat met "What happened to “any time, any place”?"

Daar ook nog eens bovenop verkeert Trumps VP J.D. Vance qua momentum in zwaar weer. Zijn huidige status is dat hij zichzelf moet verweren tegen de aantijging dat hij 'seks' heeft gehad met een 'latex handschoen in een bankstel'. Dat Associated Press daarop reageerde met een factcheck getiteld "No, JD Vance did not have sex with a couch" hielp al niet, en dat Associated Press die factcheck vervolgens verwijderde hielp al helemaal niet. Kom van die memes maar eens terug.

Ook slaan z'n speeches maar matig aan, is z'n standpunt dat vrouwen verboden moeten worden naar een andere staat te reizen voor een abortus van een conservatisme waarmee je de zwevende kiezer niet bereikt en zelfs de conservatieve Tomi Lahren voelt aan dat Vance's opvatting dat mensen zonder kinderen minder stemrecht verdienen de plank mis slaat.

Kamala daarentegen moet haar VP nog bekend maken en zou bijzonder hoge ogen kunnen gooien met F-18-marinepiloot, space shuttle-piloot en astronaut Mark Kelly.

Ook toonde Kamala zich gisteren gewogen en presidentieel tijdens en na haar ontmoeting met Netanyahu en liet ze een gelijksoortige verklaring uitgaan over de anti-Israëlische vandalen rond het Capitool.

Amerikaanse peilingen lijken Kamala's online momentum vandaag overigens nog niet te weerspiegelen: Trump heeft een gemiddelde voorsprong van 1,9% en dat is zelfs een stijging ten opzichte van de 1,6% drie dagen geleden.

INSTANT UPDATE KEY RACE ALERT: Obama steunt Harris' kandidaatschap.

UPDATE 12:18 - De nieuwe Charles Groenhuijsen is er weer een voor de boeken, opent met "Ik ben een "aandachtsgeil mannetje" die wel aan de drugs zal zijn en aan de bar zit met Kamala." en stelt de vraag "Gaat Obama Kamala steunen?"

Update 12:55 - Novum: "164,000 participants, making it the largest Zoom in history. $2 million+ raised in less than 90 minutes. Tens of thousands of new volunteers registered and ready to elect Kamala Harris in just 100 days."