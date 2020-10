Het was gisteren "#DiversityDay" en dat is een soort Werelddierendag voor Wokies, met huidskleurtellingen in kantoortuinen en het moreel bijvoederen van raciaal activisme dat op eigen kracht niet levensvatbaar is. Als je de hashtag aanklikt rollen de bedrijven, onderwijsinstellingen en circusclubs over elkaar heen om te bewijzen dat corona nog over talloze kantoorverdiepingen vol bullshitbanen kan woekeren voordat het echt gedaan is met de weelde van de kapotverveelde welvaart (Hallo ProRail ga eens SPOORLIJNEN BOUWEN in plaats van ballonnen blazen want de Woke Inclusitie heeft uiteindelijk wel fysieke deportatiemiddelen nodig natuurlijk).

Ook de Technische Universiteit Eindhoven toont zich wederom een besmettingshaard. Eerst was er het veelbesproken 'Irene Curie programma', waarbij mannen werden geweigerd bij sollicitaties. Dat mocht niet van het College voor de Rechten van de Mens, want discriminerend. Maar niet getreurd: aan de TU/e is het nu Diversity Week! Een teleurgestelde medewerker van de TU/e mailt ons: "Gezien het programma, met een bijdrage van Jerry Afriyie en de overtuigingen van 'Chief Diversity Officer' Eva Demerouti en andere mensen in de 'Diversity Committee' zal er weinig 'diversiteit' in de bijdragen zitten en lijkt er alleen 'inclusiviteit' te zijn als je conformeert aan een bepaald narratief. Vrijheid van meningsuiting gaat uiteraard boven alles maar het is teleurstellend om te zien dat een Technische Universiteit zich laat kapen door een onwetenschappelijke, politieke stroming uit de sociale wetenschappen."

Zeker als je doorklikt naar dat lid van de Diversity Committee zie je inderdaad een LinkedIn-pagina waar nieuwe rassentheorieën uit haatzaaiende boekwerken worden aangeprezen als een vorm van vooruitgang (LOL @ alle producten die er onder verschijnen in de search). En ook dat interview met de Diversiteitsofficier is weer een pareltje uit de Upside Down: "Het is nu nauwelijks bekend hoeveel medewerkers [van de TU/e] een migratieachtergrond hebben", lezen we, alsof het een kwalijke kwestie is dat je huidskleur niet in een persoonsbestand staat. Zodra de politie etniciteit registreert in rapporten, is het kleurenkrampkamp te klein. Maar als een universiteit niet weet hoeveel Diversities ze hebben rondlopen, is het een probleem van onderwijsbeperkende proporties. Gelukkig wordt er vrijdag een REGENBOOGPICKNICKTAFEL onthuld. Dat zal ze leren. (Maar wie ie "ze" eigenlijk?)

Geen vrije dag. Nee, een DIVERSITEITSDAG!

Verlof genomen van het gezond verstand?

Paar woordjes aanpassen. Mag zeker weer niet?