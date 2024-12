Vooral cynisch over doen, maar in een land waar werkelijk ieder weekend oliedomme, zinloze of ronduit kwaadaardige demonstraties worden georganiseerd, is de Eindhovense fakkeltocht best een welkome uitzondering. Ieder jaar de straat op voor vrede en verdraagzaamheid, ook nog eens op good ol' 24 december, daar valt weinig op aan te merken. Goed, de vraag hoe je als vredig en verdraagzaam mens omspringt met oorlogszucht en onverdraagzaamheid gaat er niet beantwoord worden, maar de idealen staan.

Veeg teken: gaat dit jaar dus niet door. Reden van de afzegging is helaas niet zo hilarisch als de Eindhovens Dagblad-kop ('Dit jaar geen fakkeltocht: organisatie kampt met interne problemen, mist even de motivatie') doet vermoeden. Eén: iedereen en zijn moeder probeert vrede en verdraagzaamheid naar eigen inzicht in te vullen en eist aandacht voor een specifiek dossier. Twee: aan de fakkeltocht werken tien organisaties mee, waarvan één zich op het laatste moment terugtrok.

"De druppel die de emmer heeft doen overlopen, lijkt het besluit van de Fatih-moskee te zijn om eigen activiteiten te organiseren op kerstavond en niet meer mee te doen met de tocht. Volgens organisator Hans Matheeuwsen, betrokken vanuit het Vredesburo, heeft dat te maken met een nieuwe partij die betrokken zou worden. Die zou gelieerd zijn aan de Koerdische beweging, wat voor de Fatih-moskee onverteerbaar was, zegt hij in een toelichting."

Fatih-moskee heeft overigens weer een eigen lezing, die hier onder het voetlicht wordt gebracht.