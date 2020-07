Voor zover ik weet staat daar geen straf op, aangezien de Nederlandse rechter niet mag toetsen aan de grondwet. Er moet dus veroordeeld worden op bases van de Algemene wet gelijke behandeling. En wat zien we daar staan in artikel 2, lid 3?

"Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid geldt niet, indien het onderscheid een specifieke maatregel betreft die tot doel heeft vrouwen of personen behorende tot een bepaalde etnische of culturele minderheidsgroep een bevoorrechte positie toe te kennen ten einde feitelijke nadelen verband houdende met de gronden ras of geslacht op te heffen of te verminderen en het onderscheid in een redelijke verhouding staat tot dat doel."

Aangezien die "redelijke verhouding" zo subjectief als de neten is, gaat er dus niemand worden veroordeeld. Het enige hoopgevende puntje is wellicht artikel 4, dat aangeeft dat de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen van toepassing blijft, maar daar staan in art. 5 lid 1 en art. 6 soortgelijke bepalingen, dus daar heb je ook niet veel aan.

Ik krijg sterk de indruk dat er aan het gebeuren is wat Jeroen van Merwijk 25 jaar geleden al zong: Alle mannen moeten dood.