Daar kon je op wachten natuurlijk. 49 sneeuwvlokjes met een piemel hebben bij anti-discriminatieureau RADAR (op uw kosten) geklaagd over het door mannen op de TU Eindhoven ingevoerde mannenverbod. Dus nou gaat het College voor de Rechten van de Mens bekijken of discriminatie ook discriminatie is als de groep slachtoffers bestaat uit alleen maar (hoogopgeleide, ook nog) mannen. Spannend. Misschien kan dat College dan meteen de schrijnende genderongelijkheid bij de gevaarlijkste beroepen van Nederland meenemen. Dit land kan zoveel beter.