Vroeger deed ik wat lacherig of rolde ik denkbeeldig mijn ogen als iemand op internet over cultuurmarxisme begon, maar je begint het je zo langzamerhand af te vragen of hier een communistische agenda achter zit. Iedereen moet en zal gelijkvormig worden in alle opzichten. Elk beroep moet 50/50 uit mannen/vrouwen bestaan, een exacte afspiegeling zijn van een statistische doorsnee van de samenleving.

En tegelijk heeft men het over "diversiteit", vrijheid en dat ieder individu zichzelf moet wezen. Maar hoe kun je in vredesnaam vrij jezelf of divers wezen als je in alles moet conformeren aan het autistische obsessieve ideaalbeeld van figuren die eigenlijk het liefst iedereen als een androgyne, geslachtsloze, kleurloze kloon van hun ideale Nieuwe Mens zien? In hun droombeeld bestaat er zoiets als de statistisch gemiddelde mens: een optelsom van alle mensen, gedeeld door hun totale aantal, met als resultaat een alleen theoretisch bestaande biseksuele hermafrodiet met een licht tintje.

God verhoede natuurlijk dat je als man of vrouw eigen voorkeuren hebt. Hetzij van nature, hetzij cultureel bepaald. Als ik als homo uit de kast kom is dat goed, want je moet jezelf wezen en het is dan met zekerheid aangeboren en niet een gevolg van omgevingsfactoren (wat het overigens nog altijd niet slecht zou maken). Als ik als kind met poppen of barbies speelde is dat ondersteunend bewijs voor mijn aangeboren geaardheid, maar als men beweert dat heterofiele meisjes van nature vaker dat soort gedrag vertonen is het een gevolg verderfelijke indoctrinatie en foute opvoeding. En nee, natuurlijk houden jongens niet meer van wiskunde of exacte vakken, risicovolle beroepen of zijn ze beter in fysiek zwaar werk.

Hoe kun je beweren in een vrij land te leven, als nu al de uitkomst vastligt wat jij later met je leven moet doen, welk beroep je mag of moet uitoefenen, of je voltijds dan wel deeltijds wilt werken of thuis voor je kinderen zorgen? Want als jij als man liever technische studies wilt doen, en als vrouw liever verpleegkundige of kleuterleidster wilt worden, is volgens sommigen nu al besloten dat je onder dwang of druk een ander beroep moet kiezen. En zijn er dus talloze mensen die ongelukkiger zijn met hun werk en leven dan had gehoeven. Een bestaan in de kast moeten doorstaan en doen alsof ze blij zijn met de opgelegde culturele norm van wie ze moeten wezen, terwijl aan de andere kant van de seksegrens iemand staat te popelen om met ze te ruilen.

Want jezelf wezen en je eigen voorkeuren volgen, dat mag niet, kennelijk. Je zult worden wat de marxist vindt dat je hoort te zijn: lekker uniform en je doet maar alsof je er blij mee bent. Conformeren kun je leren.