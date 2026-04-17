Dave Chappelle is iemand die grapjes maakt, en in die hoedanigheid maakt hij soms ook grapjes waar mensen dan heel boos van worden omdat ze zich beledigd voelen. Dat zijn dan meestal geen mensen die een kaartje hebben gekocht en in de zaal zitten waar hij zijn grapjes maakt, maar mensen die achteraf zijn grappen ergens lezen of een filmpje zien. Mensen die in de veronderstelling verkeren dat een goede grap hun mening/opvatting/wereldbeeld moet bevestigen, terwijl een goede grap dat natuurlijk helemaal niet hoeft te doen, een goede grap is er eentje waar veel mensen om moeten lachen. Bovendien kan je uit een goede grap doorgaans helemaal niet destilleren wat de mening/opvatting/wereldbeeld is van de maker, niet zelden is dat juist het grappige eraan. Eigenlijk vinden alleen hele saaie humorloze mensen dat je niet overal grappen over moet kunnen maken, want als je overal grappen over kan maken, kan je ook overal om lachen, en juist bij hele vervelende nare trieste verdrietige dingen is het prettig als er tussen al het kniezen door wat gegrinnikt kan worden. Afijn, daarover gaat het in dit zeldzame interview met Dave Chappelle, en ook over onder andere waarom optreden in Saudie-Arabië volgens hem wel degelijk een goed idee is.