Filmavondje in het stijlloze stamcafé vanavond. Gewoon lekker slechte films uit de EIGHTIES. Anno 2024 durft niemand nog "teen sex" in te kloppen op de Google wegens meelezende AIVD, OM, Belastingdienst, internetgestapo, adverteerdersbellers, nare vrouwmensen en vingerwappende viespeuken in Zweden etcetera, maar anno 1980 was dat dus een serieus genre in het videoland-gebeuren, in het heerlijke Westen dat toen nog het westen was ipv een soort import-oosten anno nu. We noemen: Summer Camp, Screwballs, Goofballs, Oddballs, Want to see my carrot I tot en met VII, The Beach Girls & hoe al die schitterende 80's meuk ook mag heten. U moet wel even inloggen bij de YouTube, want boobies en die mogen niet meer. MAAR DAN HEBT U OOK WAT!!!1!. F*ck die correcte fatsoenscrack op de deugstreaming. HIERO: OUDERWETS GENIETEN.