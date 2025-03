Grandioze vondst eigenlijk. Een man (of vrouw, maar laten we vooral eerlijk zijn, meestal een man) gaat op een podium staan en maakt zijn beste grappen, belangstellenden kopen een kaartje en gaan in de zaal hartstikke hard zitten lachen. Geniaal in z'n eenvoud, en bovendien een kunstgenre dat minder subsidie behoeft dan, pak 'm beet, modern theater. Hebben we in Nederland ook nog eens een prachtige traditie van, die rechtstreeks loopt van (de met de blik van nu gekmakend oubollige) Toon Hermans naar Youp en Freek en Hans Teeuwen en Theo Maassen en Daniël Arends (en vooruit, Micha Wertheim).

Afijn, dankzij al die (grotendeels inwisselbare) streamingdiensten zien we nu ook steeds meer podiumhumoristen uit den vreemde aan het werk en die blijken soms ook best grappig. Neem deze, net op Netflix uitgebrachte special van de New Yorkse comedian Andrew Schulz, die u misschien nog kent van zijn podcast Flagrant, waar Trump tegen het eind van de 2024-campagne te gast was. Onderstaande grappen zijn echt uitstekend, bijvoorbeeld, en verder alleen al een knappe voorstelling omdat-ie grotendeels gaat over de geringe kwaliteit van Schulz's sperma en alle ellende die daaruit voortvloeit (goor) als je kinderen wil krijgen. Eerlijk is eerlijk, de meeste taboedoorbrekende voorstellingen/artikelen/boeken zijn wijvengezeik (menstrueren, moederschap, overgang; goh, heftig meid), dus ook weleens verfrissend als een manspersoon zich er aan waagt.