Als Omroep Zwart en BNNVARA de handen ineenslaan dan weet je een ding: dat wordt lachen. Dan krijg je Jörgen Raymann, die ongrappige griet van de Vrouwejaars en nog een hele bups diverse cabaretiers. En dat die divi-cabaretiers nodig waren, dat weten van de Schepper zelf. Gevraagd naar wat zijn show De Andere Late Night nou anders maakt zegt Raymann: "Anders dan wat we nu op televisie zien aan comedy, want dat is met alle respect allemaal heel wit." Ja dan móét dit wel een succes worden, dit land is demografisch immers supermulticultureel samengesteld. Maar tot ieders ontsteltenis viel het aantal kijkers danig tegen. Nog geen 100.000 mensen stemden primetime af op NPO 3, nog minder dan het absolute dieptepunt van RTL Tonight.

Zit dit land dan vol racisten die alleen witte humor van witte cabaretiers willen? Of zou het zo kunnen zijn dat mensen gewoon naar iets leuks willen kijken en humor verwachten als ze humor wordt beloofd? Nee, zo simpel kan het niet zijn! Voor wie het gemist heeft: hierboven het hoogtepunt of hierna een hilarisch voorbeeld van de Raymann zelf: "We hebben bijvoorbeeld een reclame voor Inshallah Verzekering, waarin Hassan je tegen werkelijk alles verzekert, natuurlijk op tijd uitbetaald, inshallah. Inshallah is echt iets Marokkaans, het betekent zoiets als ’als God het wil’; gebeurt het niet, dan heeft God het ook zo gewild. Als je dat bij een verzekeringsmaatschappij hebt, weet je al hoe laat het is." Probleem lijkt ons vrij duidelijk. Dit programma mist Soundos El Ahmadi.