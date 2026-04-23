Met presentatoren die op allerlei manieren jankieboeboe doen over hoe onheus ze zijn bejegend door de enige normale van het stel zakt RTL Dood Paard nu echt compleet in de kijkcijferstront. 92.188 mensen die in slaap waren gevallen bij Married at first sight, 85.933 mensen die het apparaatje niet konden vinden en het ding maar op RTL4 lieten staan, 61.331 seniele bejaarden die dachten dat ze naar Nieuwsuur aan het koekeloeren waren, 18.547 mensen die na het zien van Roddelpraat inschakelden voor de oer-Hollandse polderschoonheid Lale Gül, 9.999 oprecht geïnteresseerde kijkers en tot slot nog 2 mensen die op SBS naar Taken 2 aan het kijken waren, tijdens de reclame een zapronde deden en ter hoogte van RTL4 naar de plee moesten, zichzelf opsloten in het hokje en niet meer van zender konden veranderen, MAAKT SAMEN PRECIES 268.000. Dat is nóg minder dan 277.000. De Vlaminator: "Het zou me niet verbazen als het programma eerder van de buis gehaald wordt." Kap er inderdaad maar mee. Nederland snakt naar een programma als 'B-sterren koken asperges in de outskirts van Albanië'.