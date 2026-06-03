Burgemeester Jack de Vries verzet zich tegen eigen gemeente Maassluis die zich verzet tegen spreidingswet
Het gebeurde in Maassluis. De nieuwe coalitie van Leefbaar Maessluys en de VVD aldaar heeft het voornemen om plusminus precies nul (0) asielzoekers op te vangen. Maar daar steekt CDA-burgemeester Jack de Vries, bekend van internet, zijn stokje
in voor. Hij wil Maassluis namelijk juist opengooien voor asielzoekers (omdat die soms best gezellig zijn) en de spreidingswet uitvoeren (omdat die zo fantastisch werkt). Jack de Vries is immers een echte bestuurder, en bestuurders doen wat de mensen niet willen. En nu dus ook wat zijn eigen gemeente niet wil. Donderdag is er een debat in de raad en als hij persisteert in zijn verzet is er maar een uitkomst mogelijk: een nieuwe burgemeester zoeken voordat Jack de Vries te machtig wordt.
Hier ontstond frictie
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