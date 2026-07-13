Raad van State adviseert tégen voorstel intrekking dwangwet: 'Vrees voor maatschappelijke onrust'
O NEE ALSJEBLIEFT GEEN MAATSCHAPPELIJKE ONRUST
Kijk daar hebben we de Raad van State die Nederland graag nog een stukje bozer ziet dan Nederland al is. Want waar de As van Verzet met allerlei ideetjes komt om onzalige zaken als de dwangwet te keren, zegt de RvS: ho ho, onzalige zaken nemen geen keer. In het advies tégen het voorstel van Ceulemans (JA21), Van der Plas (BBB), Russcher (FvD), Lammers (Markuszower) en Keijzer (Mona) worden argumenten aangedragen als: 'Het is helemaal niet uitzonderlijk dat het rijk gemeenten taken oplegt.' Of nog beter: "Het voortdurend ter discussie stellen van de wet is mede met het oog op de uitvoering ongewenst." En best: "Gemeenten vrezen dat dit (intrekking dwangwet, red.) zal leiden tot een toename van maatschappelijke onrust."
Maatschappelijke onrust! Zoals wanneer er rellen ontstaan vanwege de dwangwet, wanneer gemeenten in opstand komen tegen de dwangwet door de dwangwet, wanneer burgemeesters zich tegen de eigen coalitie verzetten want dwangwet, wanneer de dwangwet in actie een totale faal blijkt omdat het nu eenmaal gaat om: de dwangwet, wanneer er een heuse 'interventieladder van het interbestuurlijk toezicht' bij wordt gehaald om asieldwangwetweigeraars een pets op de billen te geven wegens de dwangwet, zoals niks helpt tegen de totale asielhel die ook naar uw achtertuintje komt omwille van de dwangwet en zoals wanneer er overal al jaren maatschappelijke onrust ontstaat met dank aan de dwangwet. Nee nee, maatschappelijke onrust moet te allen tijde worden voorkomen. Daarom hebben wij nog wel een adviesje voor de RvS: GA EENS KAPOT JOH.
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