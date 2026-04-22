Spreidingswet in actie: Oldenzaal moet asielzoekers opvangen, dat lukt niet, minister wil opheldering, dreigt met 'actief toezicht'
Echt veel beter dit
MINISTER: Heehoi gemeentetje alles flex daaro in uuuh... Oldenzaal? We hebben nu de Spreidingswet dus ALSTUBLIEFT vang maar ff 158 asielzoekers op. GEMEENTE: Ja hoi, euh, we vangen natuurlijk al Oekraïeners en statushouders op en we zijn maar een kl... MINISTER: Ha! Ff kijken, eeehm. Nee niets mee te maken. Hup, 158 plekken regelen. Spreidingswet hè! GEMEENTE: Uhm ok. We hebben gekeken en het wordt dus echt moeilijk om... MINISTER: Steentje bijdragen! Spreidingswet! GEMEENTE: Er moeten wat moeilijke keuzes gemaakt worden en aangezien er net verkiezingen zijn geweest lijkt het ons dus beter als het nieuwe col... MINISTER: Mooi verhaal. Hier heeft u een officieel verzoek om nieuwe informatie aan te leveren over de voortgang rond het op korte termijn opvangen van 158 asielzoekers. Die voor je! Lalalaaa Spreidingswet. GEMEENTE: Ok maar de formatie is bezig en die vragen kunnen we nu niet beantw... MINISTER: Anders komen jullie onder 'actief toezicht'! GEMEENTE: Ok wat is dat dan? MINISTER: Dan moeten jullie 'concrete acties en termijnen' formuleren rond het naleven van de Spreidingswet en gaan we jullie heel streng controleren! GEMEENTE: ... MINISTER: SPRRRRRREIDINGSWEEEEET!
Dit wil je ook lezen
Vechtspreiding. Gemeentes bouwen azc's in elkaars achtertuin om spreidingswet na te komen
Hier had Els Rechts het dus graag over willen hebben maar JULLIE KONDEN JE WEER EENS NIET GEDRAGEN
TUURLIJK. Kinderen asielzoekers blijken MASSAAL Nederlandse ouders te hebben
Schijnouderschap, wat is het en hoe praat ik erover met mijn schijnkind?
Bassiehof - Dankzij dit duo hebben 18.000 asielzoekers geen bsn
Maar er is geen asielcrisis, echt niet
'Zo goed als ontbonden' lijk gevonden in woning Oldenzaal, huurder van pand aangehouden
'Bijna niets meer over van lichaam'
Asielzoekers overstijgen ramingen Dwangwet, gemeenten moeten nóg meer opvang regelen
"Ik was verbaasd, ik ben verbaasd en ik blijf verbaasd"