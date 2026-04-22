MINISTER: Heehoi gemeentetje alles flex daaro in uuuh... Oldenzaal? We hebben nu de Spreidingswet dus ALSTUBLIEFT vang maar ff 158 asielzoekers op. GEMEENTE: Ja hoi, euh, we vangen natuurlijk al Oekraïeners en statushouders op en we zijn maar een kl... MINISTER: Ha! Ff kijken, eeehm. Nee niets mee te maken. Hup, 158 plekken regelen. Spreidingswet hè! GEMEENTE: Uhm ok. We hebben gekeken en het wordt dus echt moeilijk om... MINISTER: Steentje bijdragen! Spreidingswet! GEMEENTE: Er moeten wat moeilijke keuzes gemaakt worden en aangezien er net verkiezingen zijn geweest lijkt het ons dus beter als het nieuwe col... MINISTER: Mooi verhaal. Hier heeft u een officieel verzoek om nieuwe informatie aan te leveren over de voortgang rond het op korte termijn opvangen van 158 asielzoekers. Die voor je! Lalalaaa Spreidingswet. GEMEENTE: Ok maar de formatie is bezig en die vragen kunnen we nu niet beantw... MINISTER: Anders komen jullie onder 'actief toezicht'! GEMEENTE: Ok wat is dat dan? MINISTER: Dan moeten jullie 'concrete acties en termijnen' formuleren rond het naleven van de Spreidingswet en gaan we jullie heel streng controleren! GEMEENTE: ... MINISTER: SPRRRRRREIDINGSWEEEEET!

Zo gaat het dus.