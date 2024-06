Samen met de brandweer kwam er een melding binnen van een vreemde geur vanuit een woning aan de Berkstraat in #Oldenzaal We troffen een levenloos lichaam aan en doen onderzoek naar de identiteit en de oorzaak van overlijden. 1/2

Toen agenten in en om de woning bezig waren met onderzoek, werden ze lastiggevallen door een warrige man die de plaats delict wilde betreden en zijn middelvinger opstak. De man werd aangehouden. Inmiddels is gebleken dat het gaat om de huurder van de woning waar het lijk werd gevonden.

Een bizar en luguber verhaal uit het Oosten des Lands. In Oldenzaal werd zondagmiddag na meldingen over stank een levenloos lichaam aangetroffen in een woning. Het lijk lag er al zo lang dat het totaal onherkenbaar is. "Volgens woordvoerder Chantal Westerhoff heeft het vaststellen van de doodsoorzaak en de identiteit prioriteit: het is ook nog niet bekend of het om een man of vrouw gaat."

Naast dat het nogal verdacht is om een stoffelijk overschot in je huis te hebben liggen, is er meer eigenaardig aan de aangehouden huurder. De man blijkt namelijk ZELF de stankoverlast te hebben gemeld bij de politie. Al meerdere keren. Volgens RTV Oost was het al die andere keren "ten onrechte", maar DAT WAS HET NATUURLIJK NIET. Hoe vaak moet je de politie bellen wegens rotte lijkengeur tot ze het rottende lijk in je woning vinden? Blijkbaar best vaak.

Alles wijst erop dat de huurder een totale gek is. "Volgens kennissen van de man vertoont hij geregeld verward gedrag en heeft hij een drank- en drugsprobleem. Hij zou zich omringen met andere Oldenzaalse drugsgebruikers. Ook is hij bekend bij de politie."

Nu is het dus hopen dat we erachter komen wie er in hemelsnaam dood in die woning lag.