Trouw-lezer lijkt crisis van de democratie op te willen lossen door basisscholieren stemrecht te geven

"Laat kinderen écht meebeslissen"

trump met een kind

Van alle emancipatiebewegingen is die gericht op kinderen toch wel de allergeestigste, en dan bedoelen we niet de oorspronkelijke versie, die ervoor zorgde dat kinderarbeid en kindermishandeling in het verdomhoekje kwamen, maar de huidige, moderne variant, gericht op het voorkomen van kinderdiscriminatie. Leuke gevolgtrekking daarvan vandaag op de opiniepagina's van Trouw, waar een lezer lijkt te bepleiten dat politici er aan moeten bijdragen dat kinderen een onbezorgde jeugd hebben kinderen ervoor moeten zorgen dat de politiek beter gaat functioneren. "Verder moeten kinderen echt een stem krijgen bij de besluitvorming," lezen we. "Dit betekent dat iedere gemeente een kinderburgemeester en kinderraad krijgt, iedere provincie een kinderprovincieraad en dat in Den Haag ook een kinderadviesraad zal moeten komen." Ja weet je, het zijn schatten van schepsels, maar eerst maar eens je bord leeg eten zonder daarbij zowel tafel als voorhoofd als handen als kin als oren als wangen als nek te besmeuren met bolognesesaus, dank.

Tags: emancipatie, kinderen, trouw
@Schots, scheef | 01-06-26 | 21:22 | 123 reacties

Reaguursels

